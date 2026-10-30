الأحد.. مجلس النجوم المكلف يعقد اجتماعه الأول

يعقد مجلس إدارة نادي النجوم المكلف الجديد اجتماعه الأول، الأحد المقبل، في مقر النادي، لمناقشة الملفات وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويرأس الاجتماع الدكتور محمد الحسن، رئيس النادي، وجاسم الجاسم، نائب الرئيس، وعبد الله العنبر، عضو مجلس الإدارة.

وينتظر أن يناقش الاجتماع عددًا من الملفات الإدارية والتنظيمية، ورسم ملامح العمل خلال المرحلة المقبلة، ويشكل الاجتماع الأول خطوة مهمة لتنظيم العمل وتنسيق الجهود بين أعضاء المجلس، بما يخدم مسيرة النادي ويلبي تطلعات جماهيره ومحبيه.

من جانب آخر، باشر الجاسم، نائب رئيس نادي النجوم المكلف، مهمات عمله رسميًا في مقر النادي، ضمن مهماته الإدارية في مجلس الإدارة المكلف، لمتابعة سير العمل وتعزيز الجهود الرامية إلى خدمة النادي والارتقاء بمختلف شؤونه، فيما يحضر رئيس النادي للمقر، السبت، بسبب وجوده خارج السعودية.

يذكر أن وزارة الرياضة كلفت الحسن بعد إصدارها قرارًا من خمسة بنود، يقضي بحل مجلس الإدارة، برئاسة أسامة إبراهيم المطوع، على خلفية رصد مخالفات إدارية ومالية وعدم الالتزام بالأنظمة.

وكان النادي، الواقع في محافظة الأحساء، قد أعلن، في وقتٍ سابقٍ، الأربعاء، عن صدور قرار من الوزارة بحل مجلس المطوع وإسقاط عضوية الرئيس ومنعه من الانتساب لأي نادٍ لمدة أربعة أعوام، مع منعه نهائيًا من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة أي نادٍ، إثر رصد ملاحظات إدارية ومالية على مجلسه وعدم التزامه بالأنظمة الصادرة عن الوزارة.

وينشط فريق النجوم الأول لكرة القدم في دوري الدرجة الثانية، ويدرّبه السعودي فهد العشوان.