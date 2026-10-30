دورة فيينا.. مدفيديف يعبر إلى نصف النهائي

تأهل الروسي دانييل مدفيديف المصنف الخامس عالميًا، إلى الدور نصف النهائي من دورة فيينا لكرة المضرب «500 نقطة» بعد فوزه على الفرنسي أدريان مانارينو 6ـ2 و6ـ3، كما ضمن تأهله إلى البطولة الختامية «أيه تي بي» في نهاية الموسم.

وسيلتقي مدفيديف في نصف النهائي الإسباني كارلوس ألكاراز الثالث، أو الأمريكي تومي بول الـ 15، من أجل حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية للدورة النمساوية.

وبعمر الثلاثين عامًا، انضم مدفيديف إلى الألماني ألكسندر زفيريف، الذي سيصبح المصنف الأول عالميًا في التصنيف المقبل لرابطة اللاعبين المحترفين «أيه تي بي» الإثنين.

ولا يزال نحو عشرة لاعبين يملكون فرصة انتزاع إحدى البطاقات الأربع المتبقية للمشاركة في البطولة الختامية، التي لم يغب عنها مدفيديف سوى مرة واحدة منذ عام 2019، وكانت في عام 2025 عندما أنهى الموسم في المركز الـ 13 عالميًا.

وأمام مانارينو، الجمعة، اضطر مدفيديف إلى بذل جهد كبير، ولا سيما في المجموعة الثانية، ليحسم المباراة 6ـ2 و6ـ3 بعد ساعة و35 دقيقة من اللعب، شهدت العديد من التبادلات الطويلة للكرات التي تجاوز بعضها 20 ضربة، قبل أن يحسم الفوز مستفيدًا من كرة المباراة الثانية على إرسال الفرنسي.

ومنذ خروجه من الدور ثمن النهائي لبطولة الولايات المتحدة أمام الأمريكي فرانسيس تيافو، أحرز مدفيديف لقبي دورتي هانغجو وألماتي، كما بلغ نصف نهائي دورة شنغهاي «1000 نقطة» ودورة بكين «500 نقطة».