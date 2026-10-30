على حساب معتوق.. الشباب يستعيد كاراسكو أمام الأهلي

عاد البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح فريق الشباب الأول لكرة القدم، إلى التشكيل الأساسي لـ «الليوث» في مواجهة الأهلي، الجمعة، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

وأزاحت عودة كاراسكو زميله عبد الله معتوق من التشكيل بعدما شارك أساسيًّا في المباريات الثلاث الماضية.

وكان البلجيكي غاب عن المباراتين الماضيتين للشباب أمام الفيصلي والفتح بداعي الإصابة، وانتهت الأولى بالتعادل 2ـ2، والثانية بفوز الفريق 3ـ1.

ويبدأ الشباب المباراة بالسنغالي موري دياو، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار محمد الثاني، والكرواتي تين يدفاي، وعلي البليهي، وضاري العنزي.

ويتقاسم الفرنسي ياسين عدلي خط الوسط مع زميله الإنجليزي جوش براونهيل، فيما يشغل كاراسكو والبرتغالي دانييل بودينس الطرفين الأيمن والأيسر، ويضم خط المقدمة البرازيلي ريكاردو ماتياس، والكولومبي روجر مارتينيز.

ويتمثل التغيير الوحيد مقارنةً بالمباراة الماضية في مشاركة كاراسكو على حساب معتوق.

وتقتصر دكة البدلاء على العنصر المحلي فقط بواقع تسعة أسماء، بينهم معتوق، وعبد الرحمن العبود، وعلي الأسمري، وعوض الناشري.