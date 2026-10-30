نقاط الدرعية تكتب عودة نيوم الأولى

قلب فريق نيوم الأول لكرة القدم تأخّره إلى فوزٍ للمرة الأولى ضمن موسم دوري روشن السعودي، حاصدًا النقاط الثلاث أمام مضيفه الدرعية، مساء الجمعة على ملعب «الأول بارك» في الرياض.

وانتهى لقاء الفريقين بفوز الضيف 2ـ1، لحساب الجولة الـ 12 من الدوري، وتقدُّمه مؤقتًا إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، بوصوله إلى النقطة الـ 22، بينما تجمَّد رصيد صاحب الأرض، الذي يدرّبه البرتغالي برونو لاج، عند 15 نقطة، وبقِيَ في المركز الثامن.

وافتتح الدرعية أهداف المباراة عبر السنغالي إدريسا جانا جي، لاعب الوسط، في الدقيقة 17. ومن ركلة جزاء، أدرك الجناح الجزائري سعيد بن رحمة هدف التعادل، في الدقيقة 45+5.

ودخل الفرنسي ألكسندر لاكازيت، مهاجم نيوم، بديلًا في الدقيقة 64، وبعد أربع دقائق فقط أحرز هدف الفوز.

واقتنص الفريق الأزرق النقاط الثلاث بعد تأخُّره في النتيجة، للمرة الأولى ضمن نسخة «روشن» الجارية.

وتأخَّر الفريق خلال خمس جولاتٍ أخرى، فخسِر في أربعٍ، من القادسية والرياض والاتفاق والنصر، وتعادل في واحدة، مع الحزم.

ونظرًا لوفاة والدته، غاب الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب نيوم، عن مباراة الدرعية، وقاد اللاعبين مواطنُه تييري أولكساك، المدرب المساعد.