فليك: ما فعلناه أمام الريال لا يمثلنا

شدَّد الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، على ضرورة العودة إلى طريق الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين، وإظهار أفضل ما لديهم، لافتًا إلى أن لامين يامال تجاوز خسارة الكرة الذهبية بـ «عقليةٍ منفتحةٍ».

وخسر بطل الدوري الموسمين الماضيين للمرة الأولى أمام باريس سان جيرمان 2ـ4 في دوري الأبطال، 20 أكتوبر، بعد 11 انتصارًا بكل المسابقات، ثم سقط بعدها بخمسة أيامٍ 1ـ2 على ملعبه أمام ريال مدريد، ليتقلَّص الفارق بينهما إلى ثلاث نقاطٍ في الصدارة.

وأوضح فليك في مؤتمرٍ صحافي، الجمعة، قبل استضافة ألافيس ضمن الجولة الـ 11 من الدوري: «الأهم غدًا هو الفوز. الفريق يلعب بشكلٍ جيدٍ، ونحن نؤمن بقدراتنا. لقد رأيت حصةً تدريبيةً جيدةً، وروحًا معنويةً عاليةً، وعلينا أن نثبت ذلك غدًا. ألافيس فريقٌ يجيد الدفاع، لكنَّنا برشلونة، ونريد أن نُظهر أفضل ما لدينا».

وحثَّ فليك الجميع على الهدوء، وأشار إلى أن الطريق طويلٌ، ويمكن في نهاية الموسم الفوز بالألقاب: «لقد خسرنا، وهذا أمرٌ لا يرضي أحدًا. علينا التعامل مع الأمر. كان في إمكاننا الفوز، لكن علينا تقبُّل الهزيمة والتعلُّم منها».

وفيما يتعلَّق بالأداء الدفاعي، أكد المدرب مجدَّدًا أن الدفاع ليس مهمة المدافعين فقط، بل ويشارك فيه أيضًا الجميع، واستطرد: «أولًا وقبل كل شيءٍ لا يمكننا التخلي عن الكرة بسهولةٍ كما فعلنا أمام ريال مدريد. هذا ليس جيدًا، ولا يعكس مستوانا المعهود. لقد ذكرت سابقًا أننا ربما لم نكن في كامل لياقتنا. علينا أن نلعب بتركيزٍ أكبر، وعندما ندافع داخل منطقة الجزاء من المهم مراقبة خصومنا جيدًا».

كذلك أقرَّ المدرب الألماني بأن غياب أربعة مدافعين بسبب الإصابة يُصعِّب إيجاد بدائل في تلك المراكز: «قد يكون برايان فاريناس خيارًا مناسبًا في مركز الظهير. إنه لاعبٌ ذكي جدًّا، ويتدرَّب معنا منذ بداية الموسم، ويؤدي عملًا رائعًا. لقد حان وقت مشاركته. إنه يستحق ذلك».

وحول خسارة لاعبه لامين يامال جائزة الكرة الذهبية التي ذهبت إلى الإنجليزي هاري كين، أجاب فليك، أن اللاعب تعامل بشكلٍ جيدٍ جدًّا مع خيبة أمله، مثنيًا على عقليته التي تعكس «روح الأبطال».

وأضاف: «سعيدٌ جدًّا بأنه يسير على هذا الطريق، وبهذه العقلية التي تعود بالفائدة أيضًا على الفريق».

وكان الدولي الإسباني «19 عامًا» من بين أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، لكنه حلَّ في المركز الثالث خلف كين والفرنسي كيليان مبابي، إلا أنه عوض خسارته بحصوله على جائزة «كوبا» لأفضل لاعبٍ دون 21 عامًا.

ويتصدَّر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطةً بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد، وثلاثٍ عن ريال مدريد.

وبالنسبة للمواجهات المباشرة بين الفريقين، يتمتع برشلونة بأفضليةٍ واضحةٍ خلال 40 مباراةً سابقةً بينهما في الدوري بواقع 27 فوزًا مقابل ستة لمنافسه، وسبعة تعادلاتٍ.

ويعود آخر فوزٍ لألافيس بالدوري على ملعب «كامب نو» إلى 10 سبتمبر 2016 «2ـ1» لحساب الجولة الثالثة، لكنه سقط بعدها في ثمانية اختباراتٍ، وتعادل مرَّةً واحدةً.

والمباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين كانت على ملعب ألافيس، وفاز بها 1ـ0 ضمن الجولة الـ 36.