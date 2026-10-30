الأهلي يستعين بـ 5 أجانب.. وسبيرتسيان يجاور جالينو على الدكة

اختار الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، تشكيلًا لمواجهة الشباب، الجمعة، يخلو من الأرميني إدوارد سبيرتسيان، لاعب الوسط، الذي يجلس على مقاعد البدلاء وإلى جواره الجناح البرازيلي ويندرسون جالينو العائد إلى الظهور بعد تعافيه من الإصابة.

وللمرة الثانية فقط منذ بداية الموسم، يجلس سبيرتسيان على مقاعد البدلاء في بطولة الدوري، بعد مباراة الفريق مع الفتح ضمن الجولة الثامنة، التي انتهت أهلاوية بنتيجة 4ـ0.

من جهته، انضم جالينو إلى القائمة بعد غياب دام 4 مباريات مقسمة على «روشن» ودوري أبطال آسيا للنخبة، بداعي الإصابة.

في المقابل، يستمر غياب السنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، والتركي ميريح ديميرال، قلب الدفاع، للإصابة، فيما يفتقد الأهلي جهود المهاجم الإنجليزي إيفان توني لارتباطه بتحقيقات قضائية في بلاده.

ويشهد التشكيل وجود محمد عبد الرحمن، الظهير الأيمن، الذي يشارك أساسيًّا للمرة الأولى في نسخة الدوري الجارية.

ويبدأ الأهلي المباراة بعبد الرحمن الصانبي، حارس المرمى، وأمامه خط دفاع مكوَّن من اللاعبين الأربعة محمد عبد الرحمن، والبرازيلي روجر إيبانيز، وريان حامد، وسعد بالعبيد.

وفي خط الوسط يشارك الفرنسي فالنتين أتانجانا إلى جوار زياد الجهني والأوكراني أرتيم بوندارينكو، فيما يلعب فراس البريكان مهاجمًا وحيدًا، ويسانده من الطرفين البرازيلي ماتيوس جونسالفيس، والبرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، الجناحان الأيمن والأيسر.

ومع وجود 5 أجانب في التشكيل، يجلس 3 غير سعوديين على دكة البدلاء، بينهم الفرنسي إبراهيما ديابي، لاعب الوسط الشاب، إضافة إلى جالينو وسبيرتسيان، وبرفقتهم 6 محليين.

ويحتضن ملعب «إس إتش جي أرينا» في الرياض المباراة التي تأتي ضمن الجولة الـ 12 من الدوري.