الهلال يهز صدارة القادسية

أوقفت الغانية أليس كوسي، لاعبة فريق الهلال الأول لكرة القدم للسيدات، سلسلة انتصارات القادسية الخمسة في الدوري السعودي الممتاز للسيدات بعدما سجَّلت هدَفي التعادل 2ـ2، الجمعة، على ملعب كلية العناية الطبية في الرياض ضمن الجولة السادسة من البطولة.

وافتتحت ماريا سيلفا التسجيل للقادسية عند الدقيقة 10، وأدركت الغانية أليس التعادل للهلال «12»، لكنَّ البرازيلية أدريانا سيلفا أعادت التقدم للفريق الشرقي «22».

وعادت اللاعبة الغانية مجددًا للتسجيل بإضافة هدفها الشخصي الثاني والتعادل للهلال عند الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول 2ـ2، وهي النتيجة التي استمرت حتى صافرة النهاية.

ورفع القادسية رصيده إلى 16 نقطةً، وحافظ على سجله خاليًا من الخسائر بعدما حقق خمسة انتصاراتٍ وتعادلًا، فيما وصل الهلال إلى عشر نقاطٍ من ثلاثة انتصاراتٍ وتعادلٍ، مقابل خسارتين.

ويحلُّ الهلال ضيفًا على نيوم، الخميس المقبل، على ملعب نادي جدة، ضمن الجولة السابعة، فيما يستضيف القادسية فريق النصر، السبت، على ملعب نادي القادسية في الخبر.