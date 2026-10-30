رحلة بيشة تعيد الاتحاد إلى جدة

تعود بعثة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم من أبها إلى جدة في وقت متأخر من مساء الجمعة عبر رحلة طيران من مطار بيشة، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وشرعت البعثة الاتحادية فور نهاية مباراة أبها، الجمعة، في الاستعداد للسفر برًا من مدينة أبها إلى بيشة ومن ثم المغادرة إلى جدة.

وانتهت مواجهة الاتحاد وأبها بالتعادل 1ـ1 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، ضمن الجولة الـ12 من منافسات دوري روشن السعودي.

ورجحت المصادر ذاتها أن يعاود الفريق الاتحادي تحضيراته، السبت، بحصة تدريبية تتنوع بين النواحي الاستشفائية للمشاركين في لقاء أبها، وأخرى بدنية وفنية للبقية، على أن يعمل الألماني ينس فيسينج، مدرب الفريق، خلال الحصة التدريبية، الأحد، على تجهيز لاعبيه لمواجهة العين الإماراتي، المقررة الإثنين على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الرابعة من منافسات مجموعة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتل الفريق الجداوي المركز الثامن في ترتيب مجموعة الغرب للبطولة الآسيوية، بعد أن حصل على أربع نقاط من تعادل 1ـ1 مع الشمال القطري، وفوز 2ـ1 على نيفتشي الأوزبكي، مقابل الخسارة 1ـ2 أمام شباب الأهلي الإماراتي.

أما العين، فإنه يتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة «9 نقاط» من ثلاثة انتصارات على حساب النصر 4ـ0، والقوة الجوية العراقي 4ـ1، وتراكتور الإيراني 2ـ1.