دورة فيينا.. ألكاراز يتحدى مدفيديف في نصف النهائي

يتواجه الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنَّف الثالث عالميًّا، والروسي دانييل مدفيديف، الخامس، في الدور نصف النهائي لدورة فيينا للتنس «500 نقطة» من أجل حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية للبطولة النمساوية.

وفاز ألكاراز على الأمريكي تومي بول، الـ 15، بنتيجة 6ـ4 و7ـ6 «7ـ2»، ليلحق بمدفيديف الذي كان قد تغلَّب على الفرنسي أدريان مانارينو 6ـ2 و6ـ3، وضَمِن تأهله إلى البطولة الختامية «أيه تي بي» في تورينو نهاية الموسم.

وعلى الرغم من أن الإسباني يتفوق بنتيجة 6ـ3 في المواجهات المباشرة بينهما إلا أن اللقاء الأخير انتهى لصالح مدفيديف في نصف نهائي دورة إنديان ويلز للماسترز «1000 نقطة»، مارس الماضي.

وكان الروسي ألحق بألكاراز أول هزيمةٍ له في 2026 بعد سلسلةٍ من 16 انتصارًا تواليًا، تضمَّنت تتويجه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة.

ولا يزال نحو عشرة لاعبين يملكون فرصة انتزاع إحدى البطاقات الأربع المتبقية للمشاركة في البطولة الختامية، التي لم يغب عنها مدفيديف سوى مرةٍ واحدةٍ منذ عام 2019، وكانت في 2025 عندما أنهى الموسم في المركز الـ 13 عالميًّا.

وأمام مانارينو، الجمعة، اضطر مدفيديف إلى بذل جهدٍ كبيرٍ، لا سيما في المجموعة الثانية، ليحسم المباراة بعد ساعةٍ و35 دقيقةً من اللعب. وقد شهدت عديدًا من التبادلات الطويلة للكرات حيث تجاوز بعضها 20 ضربةً قبل أن يحسم الفوز مستفيدًا من كرة المباراة الثانية على إرسال الفرنسي.

ومنذ خروجه من الدور ثمن النهائي لبطولة الولايات المتحدة أمام الأمريكي فرانسيس تيافو، أحرز مدفيديف لقبَي دورتَي هانججو وألماتي، كما بلغ نصف نهائي دورتَي شنغهاي «1000 نقطة»، وبكين «500 نقطة».