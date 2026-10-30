أرتيتا: الدوري الإنجليزي ليس «ديزني لاند»

أكد الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، أنَّ ماكس داومان، الجناح الشاب، يجب أن يتعلم كيف يتعامل مع متطلبات اللعبة على أعلى المستويات، وذلك بعد طرده وغيابه عن ثلاث مباريات.

وطُرد داومان «16 عامًا»، الذي سيغيب عن رحلة أرسنال لمواجهة ليفربول في أنفيلد الأحد، في الدقيقة 85 من مباراة الدور الرابع لكأس الرابطة، الثلاثاء، أمام فليتوود بعد مشادة مع المدافع هاريسون نيل، حيث خسر أرسنال 3ـ5 بركلات الترجيح بعد التعادل 1ـ1.

وقال أرتيتا، في مؤتمر صحافي الجمعة عقب انتقادات الجماهير لردة فعله تجاه داومان بعد الطرد: «هذه هي الأجواء وهذا هو الواقع. نحن لسنا في ديزني لاند بل في الدوري الإنجليزي الممتاز».

ونظر أرتيتا بحدة للاعب الشاب وهو يغادر ملعب هايبري، التابع لنادي فليتوود، وتبادل الكلمات معه وهو في طريقه إلى نفق الملعب، ليقول لاحقًا إنَّ هذا الأمر كان موضوعًا تحدثا عنه معًا قبل انطلاق المباراة.

وأوضح: «نحن نهتم به كثيرًا، لكن في الوقت نفسه سنطالبه بما نطالب به الجميع، وعليه أن يستحق فرصة اللعب. فماذا يقول لي بقية اللاعبين؟ يجب أن أكون عادلًا».

وأشار أرتيتا إلى أنَّ ردة فعله كانت بسبب الإحباط من العواقب التي قد يتعرض لها داومان، مضيفًا أنَّ طبيعة اللاعب الشاب تجعل من المرجح أن يجذب انتباه المنافسين. كما نفى أي إشارة إلى وجود خلاف معه.

وأكد: «لا توجد أي مشاكل. لقد تحدثنا أمس. لهذا السبب أكون حريصًا جدًّا في التعامل مع هذه الأمور، خاصة مع اللاعبين الشبان لأننا ارتكبنا هذه الأخطاء من قبل، وأنت تدرك مدى قسوة العقوبة التي قد تتعرض لها، وكيف يمكن لذلك أن يغير مجريات الأحداث اللاحقة».

كما أعرب أرتيتا عن خيبة أمله بعد أن أيَّدت لجنة تنظيمية مستقلة إيقاف داومان، ورفضت استئناف أرسنال ضد الطرد والعقوبة.

وقال أرتيتا في إشارة إلى تدخل نيل على داومان: «أشعر بخيبة أمل كبيرة بصراحة، لا سيما بسبب التدخل المتهور الذي تعرض له، فكانت ردة فعله محدودة مقارنة بما حدث».

وعلى صعيد الإصابات، ذكر أرتيتا أنَّ ديكلان رايس وريكاردو كالافيوري استأنفا التدريبات بعد غيابهما عن مباراة فليتوود، بسبب مشكلات تعرضا لها خلال فوز أرسنال على أرضه أمام إيفرتون في الدوري السبت الماضي.

ومع ذلك، لا يزال بوكايو ساكا غائبًا بسبب مشكلة في عضلات الفخذ التي تعرض لها خلال التعادل مع بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا 21 أكتوبر الجاري.

وأضاف: «كان بحاجة إلى فحص آخر بالأشعة لمعرفة مدى انحسار السوائل. بعد ذلك سنعرف المزيد عن حالته».