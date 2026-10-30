دولية جمال الخيل في حائل تستقبل 14 ألف زائر

شهدت منافسات اليوم الثاني من بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة، الخميس، حضورًا جماهيريًا لافتًا بلغ 14.373 زائرًا، وسط تفاعل واسع مع الأشواط التنافسية، ومشاركة زوار من مختلف الدول العربية والأوروبية.

وأسفرت نتائج الأشواط عن فوز «سدن النصار» بالمركز الأول في شوط المهرات عمر ثلاثة أعوام ـ الفئة «ب»، فيما جاءت «إف شيخة» في المركز الثاني، و«نوار كيرا» ثالثًا، و«ديم تي» رابعًا.

وفي شوط الأفراس عمر أربعة أعوام فما فوق ـ الفئة «أ»، حققت «مسك السلام» المركز الأول، تلتها «مها ياسر» في المركز الثاني، و«العالية الرأس بي» ثالثًا، و«هالة الترف» رابعًا.

وفي الفئة «ب» من شوط الأفراس، جاءت «مودة راية العز» في المركز الأول، تلتها «أوكتافيا أو»، ثم «لؤلؤة الرفاع» و«متعطرة العناية» في المراكز الثاني والثالث والرابع على التوالي، فيما تصدرت «دي دمعة» نتائج الفئة «ج»، وجاءت «رندا عمر» في المركز الثاني، و«سجلاء الفيروزة» ثالثًا، و«بوتا دي إيه» رابعًا.

وفي أشواط الأمهار، حقق «شبل العرب» المركز الأول في شوط الأمهار عمر عام ـ الفئة «د»، تلاه «سيف العذبة»، ثم «حزم الشامخية» و«قوس الواحة».

وفي الفئة «ب» من الشوط ذاته، جاء «رمز أوج» أولًا، و«شبل غرناطة» ثانيًا، و«إم تي سراب» ثالثًا، و«كي إتش يونيك» رابعًا.

وفي شوط الأمهار عمر عامين ـ الفئة «أ»، حقق «مقدم العرب» المركز الأول، وجاء «إم تي لمان» ثانيًا، و«مبتسل الشقب» ثالثًا، و«كنان العرب» رابعًا.

وتتواصل منافسات البطولة والفعاليات المصاحبة وسط إقبال جماهيري، في مشهد يعكس مكانة الخيل العربية الأصيلة وارتباطها بالموروث الثقافي، وما تمثله البطولة من فرصة لاستقطاب المهتمين بهذه الرياضة وتعزيز حضور منطقة حائل وجهةً للفعاليات الرياضية والتراثية.