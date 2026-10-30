بين توني وحسون.. ماتياس يسجل ثاني أسرع هدف

أحرز البرازيلي ريكاردو ماتياس، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم، الجمعة، ثاني أسرع هدف في مباريات «الليوث» والأهلي ضمن بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وسجّل ماتياس، المُعار من الأهلي، هدفًا شبابيًّا في شباك فريقه الأصلي بعد دقيقة و5 ثوانٍ من مباراة الطرفين ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن.

ويأتي الهدف في المرتبة الثانية على مستوى السرعة بعد ذلك الذي أحرزه الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، في مباراة الفريقين 10 يناير 2025.

ووقع توني على الهدف في الثانية 42 من تلك المباراة التي انتهت أهلاوية بنتيجة 3ـ2.

وتراجع إلى المركز الثالث الهدف الذي أحرزه المدافع عبد الله حسّون للأهلي بعد دقيقة و41 ثانية من مباراة الفريقين في 23 نوفمبر 2020. وحسم التعادل بنتيجة 2ـ2 المباراة التي شهدت هدف حسّون.