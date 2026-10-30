الصانبي يدون سابقتين بالطرد أمام الشباب

جمع عبد الرحمن الصانبي، حارس مرمى فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بين رقمين سلبيين بتعرُّضه للطرد في المباراة أمام الشباب، الجمعة، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

وأشهر الحكم ماجد الشمراني بطاقة حمراء مباشرةً للصانبي إثر تصديه للكرة باليد خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 22 من المباراة.

وحسب بيانات موقع «ترانسفير ماركت» نال الحارس أول بطاقة حمراء في مسيرته الاحترافية.

وبات أيضًا أول حارس مرمى يخرج مطرودًا من مباراة بين الأهلي والشباب في بطولة دوري المحترفين التي انطلقت صيف 2008.

وطبقًا لـ «ترانسفير ماركت» رفع الصانبي عدد حالات الطرد في مباريات الأهلي والشباب ضمن دوري المحترفين إلى 10 موزّعة بالتساوي على الفريقين.

وقبل الصانبي، طُرد من الأهلي حسن الراهب ومحسن العيسى في مباراة واحدة، وإبراهيم هزازي، وتيسير الجاسم.

في المقابل، طُرد من الشباب نايف القاضي وزيد المولد خلال مباراة واحدة، ومحمد الشويرخ، والأرجنتيني إيفر بانيجا، والمغربي عبد الرزاق حمد الله.