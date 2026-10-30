ميلان يمدد مع بوليسيتش حتى 2031

مدد نادي ميلان الإيطالي، الجمعة، عقد الدولي الأمريكي كريستيان بوليسيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، حتى 2031.

ولعب بوليسيتش «28 عامًا» في بوروسيا دورتموند الألماني وتشيلسي الإنجليزي قبل انضمامه إلى ميلان في 2023.

وسجل 44 هدفًا في 141 مباراة مع الفريق، وكان هدّافه موسم 2024ـ2025.

وقال ميلان في بيان الجمعة: «يعكس تمديد عقد بوليسيتش التزامًا مشتركًا بمواصلة التقدم الذي أحرزناه معًا في الأعوام الأخيرة، وطموح لمواصلة التحسن، وتحقيق إنجازات جديدة، وكتابة المزيد من الفصول التي لا تُنسى في تاريخ النادي».

وقد مثّل بوليسيتش بلاده في نسختين من كأس العالم، كما فاز أربع مرات بلقب أفضل لاعب كرة قدم أمريكي في العام.