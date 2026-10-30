إيراولا: الوقت مبكر على صراع اللقب

أكد الإسباني أندوني إيراولا، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن الوقت ما زال مبكرًا للحديث عن المنافسة على لقب الدوري الممتاز قبل استضافة أرسنال، الأحد، لحساب الجولة التاسعة.

وبعد الهزيمة الثقيلة 0ـ3 أمام مانشستر سيتي، حقق فريق إيراولا خمسة انتصارات متتالية في ثلاث مسابقات، بينها الفوز بركلات الترجيح، الأربعاء، على تشيلسي وبلوغ ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة. ويحتل ليفربول المركز الرابع بفارق ست نقاط عن أرسنال، حامل اللقب.

وقال إيراولا للصحافيين: «ما زلنا في أكتوبر، علينا أن نركز على كل مباراة على حدة، وأنا أقول دائمًا إن المعيار الأول عادة ما يكون بعد انتهاء الدور الأول، في منتصف الموسم، وعندها يمكننا البدء في النظر إلى الترتيب».

وأضاف: «نحن الآن في وضع يتطلب منا التحسن والاستمرار في التطور. هل يمكن للجماهير أن تحلم؟ من الجيد أن يرتفع سقف توقعاتهم وأن يعتقدوا أننا قادرون على الفوز. لكن إذا سألتني، فما زال الوقت مبكرًا».

ويحظى إيراولا بسجل جيد أمام أرسنال، إذ حقق ثلاثة انتصارات في آخر أربع مواجهات خاضها مدربًا لبورنموث أمام فريق ميكل أرتيتا.

وقلل المدرب الإسباني من أهمية سجل المواجهات في ظل سعي أرسنال لتحقيق انتصاره الأول في أنفيلد منذ عام 2012.

وقال: «صحيح إننا حققنا نتائج جيدة ضدهم مع بورنموث، لكن هذا لا يعني الكثير، فهو فريق مختلف تمامًا، ومجموعة مختلفة من اللاعبين، وظروف مختلفة».

وأضاف: «في نهاية المطاف، الأمر يتعلق بالفوز في المواجهات الفردية، والركض أكثر منهم، والفوز في الكرات الهوائية، والكرات الثابتة، والمواقف الصغيرة، هذه الأمور التي يجب عليك السيطرة عليها أمام أرسنال. إنهم أبطال الدوري، وهم يتصدرون الترتيب حاليًا، ولم يخسروا سوى مباراة واحدة، الموسم الجاري».

وتتيح مباراة الأحد لإيراولا فرصة لقاء زميله السابق أرتيتا بعد أن تدربا معًا في فرق الناشئين في سان سيباستيان بإقليم الباسك الإسباني.

وقد يشارك دومينيك سوبوسلاي وفيكتور مونيوز، لاعبا ليفربول، بعد تعافيهما من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية والركبة على الترتيب.