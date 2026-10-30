أخضر القدامى يستهل الخليجية بتعادل مع الكويت

استهل المنتخب السعودي لقدامى لاعبي كرة القدم مشواره في النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج للقدامى بتعادل مع نظيره الكويتي 1ـ1، في المواجهة التي جرت الجمعة على ملعب سعود بن عبد الرحمن في الدوحة العاصمة القطرية، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

وافتتح الأخضر النتيجة عبر محمد أمين في الدقيقة 15، وأدرك علي مقصيد التعادل للأزرق من ركلة جزاء عند الدقيقة 29.

وبدأ خالد القروني، مدرب المنتخب السعودي، اللقاء بتشكيلة أساسية مكونة من مبروك زايد في حراسة المرمى، وعبد الله شهيل وراشد الرهيب وماجد العمري ومشعل السعيد وسعيد الودعاني وسعود كريري وعبد الملك الخيبري وناصر الشمراني وعبد العزيز السعران ومحمد أمين.

ويلتقي المنتخب السعودي مع نظيره العماني، السبت، ويختتم مرحلة المجموعات أمام العراق «حامل اللقب»، الإثنين.

ويشارك في البطولة ثمانية منتخبات وزعت على مجموعتين، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

وتُلعب مباريات البطولة من شوطين، مدة كل منهما 20 دقيقة، مع السماح بإجراء تبديلات غير محدودة، فيما تُحسم مباريات الأدوار الإقصائية بركلات الترجيح مباشرة في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.