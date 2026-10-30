الاتفاق.. هارون يعوض ديمبيلي أمام التعاون

يتَّجه الأسترالي آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، إلى الاعتماد على سلطان هارون في خط الهجوم خلال اللقاء أمام التعاون، السبت، عوضًا عن الفرنسي موسى ديمبيلي، الذي يغيب بداعي الإصابة، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

ويفتقد الفريق الشرقي جهود ديمبيلي بسبب الإصابة التي تعرَّض لها في الدقيقة 32 من مواجهة الخلود حيث غادر الملعب، وحلَّ مكانه سلطان هارون الذي صنع الهدف الثالث للكوسوفي بيرسانت سيلينا، لينتصر «النواخذة» 3ـ0 ضمن الجولة الـ 11 من منافسات دوري روشن السعودي.

وقبل التعاون، لعب هارون 173 دقيقةً بقميص الفريق موزَّعةً على أربع مبارياتٍ في الدوري، سجل خلالها هدفًا، وصنع آخرَ، علمًا أنه انتقل إلى الاتفاق، سبتمبر الماضي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادمًا من القادسية.

واختتم الفريق الاتفاقي استعداداته بحصةٍ تدريبيةٍ على ملعب نادي التعاون، الجمعة، تركزت على الجوانب الفنية، وتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية.

ويحتل الاتفاق المركز الثامن برصيد 18 نقطةً، فيما يأتي التعاون في المركز الـ 17 بأربع نقاطٍ قبل مباراتهما على ملعب الأخير في بريدة ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري.