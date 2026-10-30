لاج: جزائية نيوم غريبة

أبدى البرتغالي برونو لاج، مدرب فريق الدرعية الأول لكرة القدم، استغرابه من ركلة الجزاء التي احتُسِبَت لنيوم خلال لقاء الفريقين، الجمعة، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

وانتهت المباراة على ملعب «الأول بارك» في الرياض بفوز نيوم 2ـ1 على مضيفه.

وخلال مؤتمرٍ صحافي بعدها، صرَّح لاج: «قدمنا أداءً إيجابيًّا. بدأنا بشكلٍ جيدٍ، وصنعنا كثيرًا من الفرص، بعضها كان محقَّقًا، وسجلنا هدفًا. هدف نيوم جاء من جزائيةٍ غريبةٍ»، متابعًا: «لم يفعلوا الكثير ليستحقوا ركلة جزاءٍ».

وبسؤاله عن احتجاجاته على الأداء التحكيمي، أجاب: «جئت من الدوري الإنجليزي الممتاز القائم على الصراعات. في كل مرَّةٍ يحدث احتكاكٌ منّا فهو خطأ»، مضيفًا: «أعتقد أن الحكام يحترمون الأندية الكبيرة أكثر من اللازم».

وواصل البرتغالي الحديث عن التحكيم بالقول: «في كل مكانٍ بالعالم حينما يُسحَب القميص تخرج بطاقة صفراء، هنا لا شيء، لذا كنت أشكو».

ورأى أن «الأمر لا يتعلَّق بالأهداف، بل بالأمور الصغيرة السهلة مثل هذه»، وأكمل: «شاهدت هنا، في هذا الملعب، قراراتٍ تحكيميةً تُحتسَب، وبعدها تلغيها تقنية الفيديو».

وأشار المدرب إلى مجريات الشوط الثاني، وتلقِّي فريقه هدفًا «يصعُب استقبالُه»، حسبَ تعبيره، وصرَّح: «في النهاية الأداء إيجابي، لكن النتيجة غير جيدةٍ»، مؤكدًا تحمَّله المسؤولية عن كل شيء، وشدَّد: «الحافز هو أننا سنستيقظ من أجل التطور، وكان يجب أن نُظهِر أننا فريقٌ ممتازٌ في الشوط الثاني كما الأول، لأننا أظهرنا بالفعل أننا فريقٌ أفضل في الحالة الدفاعية وحالة الضغط».