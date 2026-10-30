الأهلي يتصدر افتتاح الطائرة

تصدر فريق الأهلي الأول للكرة الطائرة ترتيب الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2026ـ2027، بعد فوزه على الهداية 3ـ0، الجمعة، ضمن الجولة الأولى التي شهدت انتصارات الخويلدية والاتحاد والابتسام.

واستهل الأهلي مشواره بالفوز على ضيفه الهداية بثلاثة أشواط دون مقابل في صالة النادي بجدة، ليحصد أول ثلاث نقاط ويتصدر الترتيب بأفضلية نسبة النقاط داخل الأشواط، فيما حلَّ الخويلدية ثانيًا بعد تغلبه على مضيفه الفتح 3ـ0 بصالة نادي الفتح في الأحساء.

وفي جدة، كسب الاتحاد نظيره النور 3ـ0 بصالة نادي الاتحاد، ليحتل المركز الثالث، بينما تجاوز الابتسام فريق العلا 3ـ1، في المواجهة التي احتضنتها صالة وزارة الرياضة، ليحصد ثلاث نقاط وضعته في المركز الرابع.

وتتواصل المنافسات الجمعة المقبل بثلاث مواجهات ضمن الجولة الثانية، إذ يلتقي الهلال والنور في صالة نادي الترجي، ويواجه العلا نظيره الخويلدية على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية، فيما يلعب الفتح أمام الهداية بصالة نادي الخليج عند الـ03:30 عصرًا.

وتختتم الجولة 7 نوفمبر بمواجهة تجمع الأهلي، متصدر الترتيب، والابتسام، صاحب المركز الرابع، عند الـ05:00 مساءً، في صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية.