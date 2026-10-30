التعادل يجمع الاتحاد ونيوم

جمع التعادل 3ـ3 فريق الاتحاد الأول لكرة القدم للسيدات ونيوم في المباراة التي جرت، الجمعة، على ملعب نادي الاتحاد في جدة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز.

وافتتحت هيلدا ماجايا التسجيل للاتحاد عند الدقيقة 12، وأدركت شوخان التعادل لنيوم «14»، لتعيد ليثا جوميز التقدم للفريق الجداوي بإحرازها الهدف الثاني «39»، وينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد.

وفي الشوط الثاني، أدركت بريجيت أمودو التعادل لنيوم عند الدقيقة 49، ثم منحت شوخان التقدم لفريقها بتسجيل الهدف الثالث «78»، لكنَّ جوميز عادت وأحرزت هدف التعادل للاتحاد «84»، لتنتهي المواجهة 3ـ3.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 13 نقطةً من أربعة انتصاراتٍ، وتعادلٍ، مقابل خسارةٍ، وحافظ على المركز الثاني خلف القادسية المتصدر بـ 16 نقطةً، فيما وصل نيوم إلى خمس نقاطٍ من انتصارٍ، وتعادلين، مقابل ثلاث خسائر.

ويحلُّ نيوم ضيفًا على الهلال، الخميس المقبل، ضمن الجولة السابعة، فيما يواجه الاتحاد فريق الأهلي، الجمعة، على ملعب النادي الأهلي في جدة.