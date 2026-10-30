أولكسياك: جالتييه حضر بين الشوطين

كشف الفرنسي تييري أولكسياك، مساعد مدرب فريق نيوم الأول لكرة القدم، عن تواصُل مواطنِه المدرِّب كريستوف جالتييه مع اللاعبين عبر الهاتف بين شوطَي لقاء الدرعية، الجمعة، وتقديمه توجيهاتٍ فنيةً، أسهمت في الفوز 2ـ1 ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

وغاب جالتييه عن المباراة بسبب وفاة والدته، وناب عنه أولكسياك، الذي قال خلال مؤتمرٍ صحافي بعد الفوز: «بين الشوطين، تحدَّث المدرب مع اللاعبين، وأعطاهم بعض التفاصيل التي ساعدت في تحقيق نتيجةٍ إيجابيةٍ، وهم اتَّبعوا خطته، وسجَّلوا الهدف الثاني». مشيرًا إلى عدم رضاه عن الأداء في الشوط الأول، الذي انتهى 1ـ1.

ولفت المساعد إلى تأثُّر مجهود الفريق سلبًا بضغط المباريات، وقال: «عندما تلعب سبع مبارياتٍ في 20 يومًا، فإنها تأخذ من مجهودك». واستدرك: «لكن في الموسم الجاري فريقنا أفضل، ويستطيع الجهاز الفني الاعتماد على الدكة والتدوير، وهذا يساعدنا في تقليل أثر الإصابات والإرهاق، كما أن اللاعبين يلتزمون بأداء تدريبات الاستشفاء، بالتالي فإن هذا كله يساعدنا في تحقيق نتائجَ إيجابيةٍ».

ولفت أولكسياك إلى تحسُّن الأداء بعد دخول المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، صاحب هدف الفوز، وفيصل الغامدي، لاعب الوسط. وأكَّد: «فيصل أحد أسباب التحسُّن، وألكسندر ساعدنا. عدَّلنا بعض الأمور التي ساعدتنا».