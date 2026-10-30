انتصار تاريخي بسداسية.. الشباب يجرّع الأهلي أقسى هزيمة

ألحق فريق الشباب الأول لكرة القدم بمنافسه الأهلي هزيمته الأقسى تاريخيًّا في بطولة دوري المحترفين، التي انطلقت صيف عام 2008، بعدما تغلّب عليه بنتيجة 6ـ1، مساء الجمعة، لحساب الجولة الـ 12 في مباراة احتضنها ملعب «إس إتش جي أرينا»، معقل «الليوث».

والنتيجة هي الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين ضمن البطولة، متجاوزة انتصار الأهلي «5ـ2» مرتين.

وللمرة الأولى يحرز الشباب أكثر من 4 أهداف أمام الأهلي ويفوز عليه بفارق أكثر من 3 أهداف في مباراة واحدة ضمن «المحترفين».

وسجَّل البرازيلي ريكاردو ماتياس، مهاجم الشباب المعار من الأهلي، هدفًا مبكرًا في الدقيقة الثانية، وبعده بثلث ساعة تعرض عبد الرحمن الصانبي، حارس مرمى الفريق الجدّاوي، للطرد ببطاقة حمراء مباشرة نتيجة التصدي للكرة باليد خارج منطقة الجزاء.

ومن الركلة الحرة المباشرة التي اقترنت بطرد الصانبي أحرز البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح الشباب، هدفًا ثانيًا لفريقه في مرمى عبد الله عبده، الحارس البديل، معمّقًا الفارق في الدقيقة 25.

وواصل الشباب هجومه وحصل على ركلة جزاء ترجمها بنجاح المهاجم الكولومبي روجر مارتينيز في الدقيقة «37».

وأسفرت انتفاضة أهلاوية قصيرة عن إحراز فراس البريكان، مهاجم الفريق، هدف تقليص الفارق إلى «1ـ3» في الدقيقة «40»، ما أعاد بصيصًا من الأمل قبل نهاية الشوط الأول.

وتعرضت معنويات الزوار لضربة موجعة بعدما تلقوا هدفًا رابعًا في الدقيقة «48» بتوقيع ماتياس نفسه الذي افتتح الحفل التهديفي أمام فريقه السابق.

ورفض اللاعب الاحتفال سواء بالهدف الأول أو الرابع احترامًا للنادي الذي يملك عقده.

وحصل الشباب على ركلتين جزائيتين إضافيتين أحرز منهما كاراسكو الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين «66 و82» متمًا «الهاتريك» الشخصي له.

وعلى مدى جميع مواسم دوري المحترفين، لم يسبق للأهلي الخسارة بفارق 5 أهداف في أي مباراة، بينما تلقى سداسية للمرة الثانية بعد الهزيمة 2ـ6 أمام الاتفاق عام 2018.

ورفع الانتصار نقاط الشباب إلى 14 نقطة، وارتقى إلى المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 21 نقطة في المركز السادس.