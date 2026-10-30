«المكسيك ضد العالم».. نجاح وزن الملاكمين قبل موقعة السبت

اكتملت الجمعة بنجاح إجراءات الوزن الرسمي للملاكمين المشاركين في بطولة «المكسيك ضد العالم»، التي تستضيفها الرياض العاصمة السعودية، السبت، وسط أجواء حماسية وترقب للمواجهات المرتقبة التي تجمع نخبة من أبرز نجوم الملاكمة المكسيكية والعالمية.

وشهدت مراسم الوزن اجتياز جميع الملاكمين المشاركين للوزن الرسمي بنجاح، مؤكدين جاهزيتهم لخوض النزالات، بعد استكمال التحضيرات الفنية والإجراءات التنظيمية التي تسبق صعودهم إلى الحلبة.

وتقدم المشاركين في مراسم الوزن النجم المكسيكي ساؤول "كانيلو" ألفاريز، الذي يستعد لمواجهة بطل العالم كريستيان مبلي على حزام المجلس العالمي للملاكمة (WBC) لوزن فوق المتوسط.

وجاءت مراسم الوزن استكمالًا لسلسلة من الفعاليات الإعلامية التي شهدتها الرياض خلال الأيام الماضية، وشملت المؤتمر الصحافي والمواجهات المباشرة (Face Off) بين الملاكمين الرئيسين، التي عكست أجواء التحدي والحماس قبل انطلاق البطولة.

وتنطلق منافسات البطولة السبت عند الـ 05:00 مساءً بتوقيت السعودية، بنزال افتتاحي يجمع الملاكم هيكتور أجيري بنظيره برايان ليون، ضمن تسعة نزالات تشهدها الأمسية.

وتأتي بطولة «المكسيك ضد العالم» ضمن الأحداث الرياضية العالمية التي يحتضنها موسم الرياض، في إطار استقطاب أبرز نجوم الملاكمة وتقديم مواجهات دولية تعزز حضور العاصمة الرياض على الخريطة العالمية.