أموريم: تنقصنا السيطرة على المباريات

وصف البرتغالي روبن أموريم، مدرب فريق ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم، مباراة «الديربي» أمام إنتر ميلان، السبت، بـ «المناسبة الخاصة والغنية بالتاريخ».

وسيصطدم الجاران اللدودان، ضمن الجولة العاشرة للدوري، للمرة الـ 185 منذ المواجهة الأولى التي جمعتهما، 10 نوفمبر 1929.

ويحتل ميلان المركز الخامس بـ 18 نقطةً بعد خسارته الوحيدة الموسم الجاري أمام بولونيا 2ـ4 الأربعاء. أمَّا إنتر، حامل اللقب، فيتربَّع على الصدارة بـ 25 نقطةً.

وقال أموريم في مؤتمرٍ صحافي، الجمعة: «إنها مباراةٌ مميَّزةٌ، ومنافسةٌ فريدةٌ بين فريقين عظيمين من المدينة نفسها، ويتشاركان الملعب ذاته. ندرك تمامًا أهميتها، وتقع علينا مسؤولية الفوز فيها. عندما تخوض مبارياتٍ مثل هذه لا تهمك الظروف، أو الإرهاق. عليك أن تنزل إلى أرض الملعب، وتبذل قصارى جهدك، وهذا بالضبط ما سنفعله».

وأضاف: «إنتر فريقٌ قادرٌ على اللعب بثقةٍ تامةٍ. حتى عندما يُجري تغييراتٍ في تشكيلته، يعرف دائمًا ما يجب فعله. المنافس يتمتع بقدرةٍ استثنائيةٍ على قراءة مجريات المباراة بفضل خبرته ونجاحاته، ويمتلك كثيرًا من المواهب، لكنَّنا هنا لنقاتل، وسنكون على أتم الاستعداد».

ولفت أموريم إلى أنهم كانوا غاضبين بعد الخسارة أمام بولونيا، لكنَّه «شاهد اليوم فريقًا مُركِّزًا تمامًا على الديربي، ومُلتزمًا تمامًا بالعمل الفني والتكتيكي، ومُدركًا لما يجب عليه فعله على أرض الملعب».

وعن تطور الفريق، ذكر المدرب السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي: «نحتاج إلى تطوير النضج اللازم للسيطرة على المباريات، وإدارة مراحلها المختلفة. لقد فقدنا تركيزنا، وغيَّرنا مراكزنا في الملعب أمام بولونيا بعد أن أصبحت النتيجة 3ـ2 على الرغم من أننا كنا لا نزال نملك متَّسعًا من الوقت للعودة في النتيجة».

وأضاف: «هذه تفاصيلُ نحتاج لتصحيحها، إلى جانب قدرتنا على الحفاظ على مستوى ثابتٍ طوال الـ 90 دقيقة. أحيانًا نبدأ بدايةً جيدةً، ثم نتراجع، وفي أخرى نتحسَّن تدريجيًّا خلال المباراة، لكنْ الجدول المزدحم، والإصابات تجعل العمل على هذه الجوانب صعبًا. بناء فريقٍ أفضل يستغرق وقتًا، لكنَّنا نريد الفوز في كل مباراةٍ. نعلم أننا في حاجةٍ إلى التحسُّن يومًا بعد يومٍ، وعلى الرغم من الصعوبات إلا أنني أستطيع أن أؤكد أننا سنصبح فريقًا عظيمًا».

وعاد الفرنسي أدريان رابيو، لاعب الوسط، والإسباني ماريو جيلا، قلب الدفاع، والجناح البلجيكي دييجو موريرا إلى التدريبات الجماعية، وأصبحوا جاهزين للمشاركة في «الديربي».

وقال أموريم: «سنقيِّم غدًا إمكانية مشاركتهم أساسيين. قد يكون جونزالو راموس المناسب لمباراة الديربي. الصعوبات التي يواجهها تعود بشكلٍ أساسي إلى الفريق. نحن نسيطر على المباريات بشكلٍ جيدٍ، لكنَّنا نلعب بعيدًا جدًّا عن مرمى الخصم، ونحتاج إلى التقدم أكثر في الملعب، وقضاء وقتٍ أطول في الثلث الهجومي الأخير. لنمنحه الفرصة لإظهار قدراته. لقد أثبت بالفعل قدرته على حسم المباراة في أي لحظة».