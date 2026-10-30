الشباب يكرر ثاني أكبر انتصاراته

كرَّر فريق الشباب الأول لكرة القدم ثاني أكبر انتصاراته في الدوري السعودي للمحترفين عبر تغلبه على منافسه الأهلي بنتيجة 6ـ1، مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 12.

وسبق للشباب الفوز بالنتيجة ذاتها في الدوري مرة واحدة، عندما أسقط بها هجر في 25 نوفمبر 2011.

ويعود أكبر انتصار للشباب ضمن بطولة دوري المحترفين إلى مباراتيه أمام النهضة عام 2013 والعروبة في 2025 وفاز في كل منهما بنتيجة واحدة «6ـ0».

ورفع الفريق العاصمي عدد مرات فوزه بسداسية في دوري المحترفين إلى أربع، منها اثنتان بنتيجة «6ـ0» ومثلهما بنتيجة «6ـ1».