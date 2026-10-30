نمر حاليًا بمرحلة ضغط كبيرة في كرة القدم السعودية منذ بداية الموسم تقريبًا نلعب في كل أسبوع مباراتين، سواء في الدوري أو في المسابقات الخارجية وأصبح بشكل متكرر تشاهد الأندية الجماهير وربما أصبح بشكل أسبوعي على ملاعبها.



هذه الحالة التي نمر بها يجب أن تدرس بشكل جاد، هل تسبب كثرة ظهور المنتج الضرر بالمنتج؟ هل ظهور النادي المتكرر سبب مللًا لدى المشجعين؟ هل تراجعت مشاهدات الدوري؟ هل تراجع الحضور الجماهيري؟ هذه أجوبة هامة لاتخاذ القرارات.



بالإضافة الى الجوانب التي ذكرتها في الأعلى هناك جانب مهم، وهو ما إذا تسبب الضغط بتراجع مستوى كرة القدم «جودة المنتج» بسبب ضغط الجدولة والضغط البدني على اللاعبين مما تسبب بتراجع جودة المباريات في دوري روشن.



الفترة التي نمر بها غير طبيعية، ويجب أن نستفيد من ذلك بدراسة جادة لفهم المرحلة والاستفادة من دروسها في عملية اتخاذ القرار مستقبلًا فكرة القدم لعبة تتطور عبر التجارب وتحليلها وليس نسخ التجارب وتنفيذها.



لدينا في الدوري مدربين على مستوى عالٍ وفي الجانب الفني يجب أن نستشيرهم في هذا الأمر للحصول على آراء مختلفة في عملية اتخاذ القرار، لأن جودة المنتج هي الجاذب الأول لكل شيء في عالم كرة القدم.