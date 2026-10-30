وفاء اللحظة

ليس أثقل على الروح من إنسان يعيش بأثر رجعي، يحصي أنفاس الماضي ويبكي على أطلال أيام لن تعود. الوفاء الحقيقي لا يعني أن تحني ظهرك تحت أثقال ما مضى، بل يكمن في إنصاف اللحظة التي تعيشها بكامل حضورك وصلابتك. أن تكون صادقًا مع ساعتك الراهنة، واقفًا فيها بعزم لا يلتفت، فهذا هو المعنى الحقيقي للثبات في وجه عبث الأيام.



رفض الدراما..

الذكريات محطات وليست مساكن، والتورط العاطفي فيما انتهى هو استنزاف مجاني للطاقة. الحياة لا تحترم المهزومين ولا تمنح رهانها لمن يستجلب الدموع بلا مبرر ويصنع من التفاصيل العابرة مآسي درامية لا وجود لها إلا في مخيلته. البكاء على الأطلال وتضخيم المواقف السطحية نوع من العجز الذي يستهلك الروح ويعطل الخطوة. حين تمنح اللحظة التي بين يديك حقها الكامل من الوعي والعمل، فإنك تحترم عمرك وتصون حضورك، فاقبض على جمر الحاضر بقوة وصلابة، ووظف تجارب الأمس سلاحًا في معركة اليوم لا قيدًا يعيق مسيرتك.



عذوبة الانتماء..

الوفاء الحقيقي للماضي هو أن تحفظ درسًا تعلمته، وموقفًا صقل معدنك، ثم تمضي لتصنع أثرك الجديد دون تردد. من يفهم روح الوفاء، يعلم تمامًا متى يحترم الذكرى ومتى يغلق دونها الباب ليتفرغ لما هو آت. لا مساحة للأنصاف هنا، فإما أن تكون ابن ساعتك بكامل بأسك وعقلك، وإما أن تضيع بين زحام الوهم والدراما.

الحياة أقصر من أن نستهلكها في حراسة ما انقضى أو تضخيم العابر، واليقين الثابت يبدأ حين ندرك أن الوفاء الأسمى هو أن تمنح لحظتك الراهنة صدقها الكامل، شامخًا، عاقلًا، بلا التفات.