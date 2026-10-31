«هاتريك» كاراسكو الثالث يتكفّل بنصف سداسية «الليوث»

أحرز البلجيكي يانيك كاراسكو، قائد فريق الشباب الأول لكرة القدم، «الهاتريك» الثاني له برفقة «الليوث» والثالث عبر مسيرته الاحترافية في المجمل.

ووقَّع كاراسكو على 3 أهداف في مباراة الشباب مع الأهلي، الجمعة، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي، التي انتهت لمصلحة فريقه بنتيجة 6ـ1.

وجاءت جميع أهدافه من كرات ثابتة، وأولها عبر ركلة حرة مباشرة، والثاني والثالث بركلتي جزاء.

ويرصد موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني ثلاثيتين سابقتين للبلجيكي، أولاهما مع أتلتيكو مدريد أمام غرناطة عام 2016 في بطولة الدوري الإسباني، والثانية لمصلحة الشباب في مرمى الرياض، 23 فبراير الماضي، ضمن منافسات «روشن».

ورفع الجناح عدد أهدافه مع الشباب، الذي مثّله 87 مرة، إلى 39 هدفًا، إضافة إلى تقديم 23 تمريرة حاسمة.