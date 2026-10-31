بعد السداسية.. ليتش: ليس لدي ما أقوله.. وزوجتي تعرف سر ملامحي

أكد الألماني توماس ليتش، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، سعادته بالانتصار التاريخي على الأهلي 6ـ1، مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي، على الرغم من عدم انعكاس ذلك على ملامح وجهه، وفق تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحافي الذي تلا اللقاء.

وقال ليتش خلال المؤتمر: «عندما تنتصر على فريق كبير مثل الأهلي بستة أهداف، فلن يكون لديك الكثير لتقوله، سوى الإشادة باللاعبين وما قدَّموه من قتال وأداء كبير. كنّا الأفضل في هذه المباراة وقدَّمنا كل ما لدينا ولذلك فزنا».

وأبدى المدرب سعادته الكبيرة بالنتيجة، وإن لم تكن تعابير وجهه كاشفة عن ذلك، موضحًا: «سعيد جدًّا بهذا الفوز، لكن ملامح وجهي لا تعكس ذلك، وزوجتي دائمًا ما تخبرني بأن تعابير وجهي لا تُظهر حقيقة مشاعري».

وعن مجريات المواجهة، أشار ليتش إلى استمتاعه بما قدَّمه لاعبوه وما حققوه خلالها، معربًا عن تطلعه إلى البناء على هذا الانتصار، وقال: «الفوز يجلب المزيد من الانتصارات، وسنعمل على مواصلة ذلك، وحتى في المباراتين اللتين خسرناهما أمام الهلال والقادسية لم نكن سيئين».

وكشف مدرب الشباب عن رفضه منح لاعبيه إجازة لمدة يومين، بعدما طلبوا ذلك احتفالًا بالفوز الكبير، مكتفيًا بمنحهم يومًا واحدًا، نظرًا لارتباط الفريق بمواجهة مهمة أمام أبها.

وفي ختام حديثه، أبدى ليتش قلقه من الإصابات التي شهدتها المباراة، ولا سيما إصابة المدافع الكرواتي تين يدفاي، معربًا عن أمله في عودته سريعًا، فيما برر استبدال الجناح البلجيكي دانييل بودينس بشكواه من آلام في العضلة الخلفية اضطرته لسحبه خلال الشوط الأول.