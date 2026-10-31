باريس يسحق لوهافر بخماسية.. وحكيمي يسجل ثلاثية

سجل الدولي المغربي أشرف حكيمي ثلاثيةً في فوز فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم 5ـ1 على مضيفه لوهافر، متذيل الترتيب، الجمعة، ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي.

وتألق الظهير الأيمن بشكلٍ لافتٍ ضمن تشكيلةٍ شهدت تغييراتٍ عدة، وسجل ثلاثيته في الدقائق 28 و55 و69 بعد تمريره كرةَ هدف التعادل إلى البلجيكي ميكا جوتس «26» ردًّا على افتتاح النيجيري جوش ماجا التسجيل لصالح لوهافر «18»، فيما تكفَّل سيني مايولو بالرابع «62».

وفي الوقت ذاته، تعرَّض رين، أقرب مطاردي باريس، لهزيمةٍ ثقيلةٍ أمام مضيفه نيس 2ـ5، ما منح حامل اللقب فرصة توسيع الفارق في الصدارة إلى أربع نقاطٍ حيث رفع رصيده في المركز الأول إلى 20 نقطةً.

واستهل لوهافر اللقاء بقوةٍ، وباغت دفاع باريس، فنجح ماجا في تسجيل هدف التقدم بخلاف مجريات اللعب بعد 18 دقيقةً من صافرة البداية.

ودفع لوهافر ثمن اندفاعه بحثًا عن هدفٍ ثانٍ، إذ شنَّ الفريق الزائر هجمةً مرتدةً سريعةً، وصلت فيها الكرة عبر تمريرةٍ بينيةٍ من حكيمي إلى الجناح البلجيكي جودتس الذي أدرك التعادل في الدقيقة 26.

وبعد دقيقتين فقط، انطلق حكيمي متجاوزًا المدافعين، وسدَّد كرةً أرضيةً قويةً، سكنت الشباك بالقرب من القائم القريب، لتصبح النتيجة 2ـ1.

وواصل بطل أوروبا في الموسمين الماضيين هيمنته التامة على الفريق النورماندي، ليضيف حكيمي هدفه الشخصي الثاني من ركلةٍ حرةٍ مباشرةٍ، سدَّدها ببراعةٍ حيث التفَّت حول الحائط البشري، وتجاوزت الحارس أرنو بودار.

واستغل باريس اندفاع لوهافر إلى الهجوم من أجل العودة في المباراة، فشنَّ هجمةً مرتدةً خاطفةً، سمحت لمايولو بتجاوز الحارس المتقدم من مرماه، ثم تسديد الكرة بهدوءٍ من مسافةٍ بعيدةٍ في الشباك الخالية.

وأكمل حكيمي «الهاتريك» في الدقيقة 69 حين سدَّد كرةً من داخل منطقة الجزاء، استقرَّت في الشباك، قبل أن يقرِّر مدربه الإسباني لويس إنريكي استبداله.

وأبقى إنريكي على عديدٍ من لاعبيه على مقاعد البدلاء، أبرزهم ديزيريه دويه، والبرتغالي فيتينيا، ومواطنه جواو نيفيش، بينما غاب الفرنسي عثمان ديمبيلي، والمهاجم الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا.