إجازة النصر تستثني الأربعة

استثنت إجازة اليوم الواحد، التي حصل عليها فريق النصر الأول لكرة القدم الجمعة، أربعة لاعبين، واصلوا برامجهم العلاجية والتأهيلية، حسبَ مصادر «الرياضية»، وهم راغد نجار ومبارك البوعينين، حارسا المرمى، والمدافع نادر الشراري، وسعد حقوي، لاعب الوسط.

وحضر الأربعة إلى مركز «دار النصر» التدريبي، في المساء، ونفَّذوا أجزاءً من برامجهم، التي تتعامل مع إصاباتٍ مختلفةٍ وبدأت في تواريخ متفاوتة.

وصباح السبت، يسافر الفريق الأصفر بالحافلة إلى الأحساء، للإقلاع منها جوًّا، بعد الظهيرة، إلى طشقند، عاصمة أوزبكستان، من أجل مواجهة باختاكور، الإثنين، ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتعود البعثة من طشقند إلى القصيم، وتبقى فيها لملاقاة الحزم، الجمعة، لحساب الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

وكان المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو منح لاعبي النصر إجازةً ليومٍ واحدٍ بعد الفوز 5ـ3 على الخلود، الخميس في الرياض، ضمن الجولة الـ 12. وبسبب مواعيد السفر، لن يتدرَّب الفريق في الرياض قبل رحلة طشقند.