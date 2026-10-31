بوسيتش: أعتذر.. ولا تسألوني هذا السؤال

أقرَّ الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بصعوبة تقبُّل الخسارة الثقيلة بنتيجة 1ـ6 أمام الشباب، الجمعة، في الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي، مقدِّمًا اعتذاره لجماهير النادي.

وقال بوسيتش في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «لم نتوقَّع الخسارة، والنتيجة كبيرة. ارتكبنا عديدًا من الأخطاء الفردية أمام فريقٍ مثل الشباب، ومع الأسف حدث ذلك خلال أول نصف ساعةٍ، ما جعل المهمة أكثر صعوبةً».

وأشار المدرب الكرواتي إلى تباين نتيجة المباراة مع المسار الإيجابي الذي عاشه الفريق خلال الفترة الماضية، بعدما حقق خمسة انتصاراتٍ متتالية، مقدمًا اعتذاره لجماهير الأهلي على الخسارة، وذكر: «نقدِّم اعتذارنا لجماهيرنا التي دعمتنا، ونعدهم بالعمل الجاد قبل مواجهة السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة».

وفي رده على استفسارٍ بشأن إذا ما كانت مواجهة الشباب الأخيرة له على رأس الجهاز الفني للأهلي، رفض بوسيتش طريقة طرح السؤال، وقال مخاطبًا الصحافي: «يجب أن تخجل من هذا السؤال».

ورفع الانتصار رصيد الشباب إلى 14 نقطةً، وارتقى إلى المركز العاشر، بينما تجمَّد رصيد الأهلي عند 21 نقطةً في المركز السادس.