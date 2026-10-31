غلطة سراي يوسع فارق الصدارة برباعية

تغلَّب فريق غلطة سراي الأول لكرة القدم 4ـ0 على مضيفه قونية سبور، الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري التركي الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع غلطة سراي رصيده إلى 25 نقطةً في صدارة جدول الترتيب بفارق خمس نقاطٍ عن أقرب ملاحقيه أميد سبور، بينما تجمَّد منافسه بنقاطه الثماني عند المركز الـ 15.

وأنهى حامل اللقب الشوط الأول بثنائيةٍ من توقيع المهاجم النيجيري الدولي فيكتور أوسيمين في الدقيقة 12، والتركي يونس أكجون، لاعب الوسط «28».

وفي الشوط الثاني، وسَّع غلطة سراي الفارق سريعًا بالهدف الثالث من الروسي أليكس باتراكوف، صانع الألعاب «49»، واختتم الجناح البرتغالي رافائيل لياو الرباعية من ركلة جزاءٍ «55».



وعلى الرغم من نزوله في بداية الحصة الثانية من المباراة إلا أن المهاجم المصري مصطفى محمد لم يستطع وضع بصمته حتى الآن في سابع مشاركاته، وقد جاءت كلها من مقاعد البدلاء منذ انتقاله إلى الفريق في «الميركاتو الصيفي» قادمًا من نانت الفرنسي.

والأحد، يستضيف طرابزون سبور بقيادة نجمه المصري محمد صلاح فريق غازي عنتاب ضمن المرحلة ذاتها. ويحتل طرابزون المركز الثالث بـ 19 نقطةً بفارق نقطةٍ عن أميد سبور الثاني. أمَّا منافسه، فيأتي في المركز الـ 14 بثماني نقاط.