ليلة السداسية

تكرَّر احتفال لاعبي فريق الشباب الأول لكرة القدم ست مرَّاتٍ، وعمَّت الفرحة أرجاء دكة البدلاء والجهاز الفني مع كل هدفٍ هزَّ به «الليوث» شباك الأهلي وسطَ تفاعلٍ كبيرٍ من جماهيرهم في مدرَّجات ملعب «إس إتش جي أرينا»، في مشهدٍ قابلته علامات الإحباط والحسرة على وجوه لاعبي الأهلي، ومغادرة عددٍ من مشجعيه المدرَّجات بعد الهدف الرابع.. واستمر هذا التباين في المشهد عقب نهاية المباراة وسط احتفالاتٍ شبابيةٍ بالفوز 6ـ1، وحسرةٍ أهلاويةٍ بالخسارة الثقيلة تصوير: محمد الزعفران ونايف العتيبي