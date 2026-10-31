شد خفيف يطمئن الخلود على بيناس

اطمأن الجهازان الطبي والفني لفريق الخلود الأول لكرة القدم على حالة المدافع السورينامي شاكيل بيناس، الذي خرج اضطراريًّا خلال مباراة النصر، الخميس في الرياض، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

ووفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية»، خضع اللاعب، الذي اشتكى من مشكلةٍ عضليةٍ، لفحوصٍ طبيةٍ، الجمعة، أظهرت نتائجها وجود شدٍّ خفيفٍ، لن يحول دون مشاركته أمام الخليج، الخميس في الرس، ضمن الجولة الـ 13.

وخسِر الخلود، الذي يدرِّبه الإنجليزي ديس باكينجهام، 3ـ5 من النصر، لتصل سلسلة خسائره إلى المحطة الخامسة.

وعلى الرغم من توالي الهزائم إلا أن المصادر أكدت استمرار باكينجهام في منصبه، وعدم تطرُّق مُسيّري النادي، حتى الآن، إلى مناقشة مستقبله مع الفريق.

وفي تصريحاتٍ بعد مباراة النصر، ذكر الإنجليزي، خلال مؤتمرٍ صحافي، أن خروج بيناس من أرضية الملعب أثَّر سلبًا في فريقه.