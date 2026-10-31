الأقل تاريخيّا.. كين يخطف الكرة الذهبية بفارق 28 نقطة

حصل المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين على الكرة الذهبية لأفضل لاعبٍ في العالم بفارقٍ هو الأقل بين الفائز ووصيفه منذ اعتماد نظام التصويت الحالي بتفوُّقه على الفرنسي كيليان مبابي بفارق 28 نقطةً فقط، حسبما كشفت عنه مجلة «فرانس فوتبول»، المنظِّمة للجائزة، الجمعة.

ونال كين، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، الذي أصبح أول إنجليزي يحرز الجائزة منذ مايكل أوين عام 2001، على 40 صوتًا في المركز الأول من أصل 100 عضوٍ في لجنة التحكيم، جامعًا 1055 نقطة.

أمَّا مبابي، قائد المنتخب الفرنسي ومهاجم ريال مدريد الإسباني، فنال 23 صوتًا في المركز الثاني، وأنهى التصويت بـ 1027 نقطة.

وكان الفارق الأقل السابق يبلغ 41 نقطةً عندما تفوَّق الإسباني رودري، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي حينها وبرشلونة الحالي، على البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، في نسخة 2024.

وفي الموسم الماضي، حصل عثمان ديمبيلي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على 1380 نقطةً متقدِّمًا بفارق 321 على لامين يامال، نجم برشلونة، الذي حلَّ ثالثًا هذه المرة بـ 881، متأخرًا بفارق 174 نقطةً عن كين.

وتُمنح الجائزة بناءً على تصويت صحافيين بواقع صحافي واحدٍ عن كل دولةٍ من أفضل 100 دولةٍ في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لدى الرجال، وأفضل 50 لدى السيدات.