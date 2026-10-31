ليل يسقط لانس بهدف جيرو

انتزع فريق ليل الفرنسي الأول لكرة القدم فوزًا صعبًا من ضيفه لانس 1ـ0 في المباراة التي جمعتهما، الجمعة، على ملعب «بيير موروا» ضمن الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى.

وانتظرت المباراة حتى الشوط الثاني لتبوح بأسرارها بتسجيل المهاجم المخضرم أوليفييه جيرو «40 عامًا»، الذي نزل بديلًا في الدقيقة 73، هدفًا بعد أن استغل كرةً مرتدةً من الحارس، ليطلق تسديدةً، استقرَّت في الشباك «86». وهذا الهدف الثالث للدولي الفرنسي السابق في الدوري مع تمريرتين حاسمتين.

ولم ينجح لانس، وصيف بطل الموسم الماضي، في إدراك التعادل فيما تبقَّى من زمن المباراة، ليتكبَّد الخسارة الرابعة، التي أطاحت به إلى المركز الثامن بـ 13 نقطةً من أربعة انتصاراتٍ، وتعادلٍ.

أمَّا ليل، فسجل فوزه الخامس رافعًا رصيده إلى 18 نقطةً في المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان، حامل اللقب، الذي اكتسح، الجمعة أيضًا، لوهافر متذيل الترتيب 5ـ1.

وشارك الظهير الدولي السعودي سعود عبد الحميد في التشكيلة الأساسية للانس، وأكمل كل دقائق المباراة الرابعة له الموسم الجاري، التي يلعبها بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في افتتاح البطولة أمام أوكسير، إذ غاب بعدها عن مواجهات ستراسبورج، ولوريان، ولومان، وموناكو قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء أمام ليون للمرة الأولى «2ـ1»، ثم يدخل بديلًا في مواجهة تروا «2ـ1»، وأساسيًّا أمام باريس إف سي «2ـ1»، وأخيرًا أمام ليل.