الأهلي يصل ويرسم مخطط السد في الدوحة

وصلت بعثة فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى الدوحة العاصمة القطرية، السبت، استعدادًا لموجهة نظيره السد، الإثنين، على ملعب جاسم بن حمد لحساب الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكانت بعثة الفريق الجداوي غادرت صباح، السبت، مباشرة من الرياض إلى الدوحة عقب نهاية مواجهة الشباب في دوري روشن، التي خسرها الأهلي 1ـ6، وكان في استقبالها بالعاصمة القطرية حمدان الجرجاوي مسئول العلاقات العام بالسد الذي اصطحب أعضاء البعثة إلى مقر إقامتهم في فندق والدروف استوريا بحي المنطقة الدبلوماسية.

ويجري الأهلي تدريبه الأول في الدوحة عند الـ 07:00 على ملعب جاسم بن حمد، عقب نهاية المؤتمر الصحافي للهولندي مارينو بوسيتش، مدربه.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في البطولة برصيد تسع نقاط من فوزين وتعادل، فيما يقبع السد في المركز 14 برصيد نقطة واحدة من تعادل وخسارتين.