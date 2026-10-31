قبل المواجهة.. «الشياطين» يتفوقون على تشيلسي

تميل كفة المواجهات التاريخية بين فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم ومانشستر يونايتد في منافسات الدوري الممتاز لمصلحة «الشياطين»، قبل لقائهما المرتقب، السبت.

والتقى الفريقان في 68 مباراة، وحقق مانشستر يونايتد بقيادة مايكل كاريك، مدرب الفريق الحالي، 21 انتصارًا، مقابل 20 فوزًا لتشيلسي، الذي يقود جهازه الفني تشابي ألونسو، فيما انتهت 27 مواجهة بالتعادل.

وعلى صعيد الأهداف، سجل مانشستر يونايتد 88 هدفًا، مقابل 83 للفريق اللندني، ليحافظ الأول على أفضلية طفيفة في عدد الانتصارات والحصيلة التهديفية.

وفي قائمة الهدافين التاريخيين للمواجهات، يتقاسم واين روني وبول سكولز الصدارة برصيد ستة أهداف لكل منهما، يليهما أنتوني مارسيال بخمسة أهداف، فيما سجل كلٌّ من كول بالمر وتشيتشاريتو أربعة أهداف.