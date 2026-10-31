قمة ألمانيا.. بايرن ودورتموند في صدام الصدارة

يستضيف فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، حامل اللقب، بوروسيا دورتموند، غريمه التقليدي، السبت، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من دوري «البوندسليجا» في مواجهة تأتي عقب أسبوع حافل بالتقلبات داخل النادي البافاري، تخللته أزمة صحية للبلجيكي فنسان كومباني، مدرب الفريق، إلى جانب تتويج الإنجليزي هاري كين بجائزة الكرة الذهبية.

ويغيب يوزوا كيميش، قائد المنتخب الألماني، أحد الركائز الأساسية في خط وسط بايرن، عن الفريق منذ ثلاث مباريات، بعدما حصل على إجازة لظروف عائلية إثر الوفاة المفاجئة لوالده.

كما عانى عدد من لاعبي الفريق البافاري من الإصابات، وفي مقدمتهم الكولومبي لويس دياس، ومانويل نوير، حارس المرمى، وجمال موسيالا، وألكسندر بافلوفيتش.

وبعد مرور سبع مراحل على انطلاق الموسم، ينفرد بايرن ودورتموند بصفة الفريقين الوحيدين اللذين لم يتذوقا طعم الخسارة، ويتساويان في رصيد النقاط، مع أفضلية لبايرن، صاحب الأرض بفارق الأهداف.

وظهرت عليه عوارض المرض خلال الفوز لبايرن على لايبزيج 6ـ1، عاد كومباني إلى المنطقة الفنية في المباراة التي انتهت بالتعادل 2ـ2 على أرضه أمام أرسنال الإنجليزي، قبل أن ينهار على أرضية ملعب التدريب.

وبعد تشخيص إصابته بتهيج في السحايا، غادر المدرب البلجيكي المستشفى الأربعاء الماضي، إثر قضائه خمسة أيام تحت الرعاية الطبية، غير أن إدارة بايرن أوضحت أن عودته إلى العمل قد تستغرق أسابيع وليس أيامًا.

وفي ظل غياب كومباني، تولّى الإنجليزي آرون دانكس، مساعده، مسؤولية قيادة الفريق، معربًا عن أمله في أن تسهم التقلبات العاطفية التي عاشها النادي خلال الأيام الأخيرة في تعزيز تماسك اللاعبين وروحهم الجماعية.

وعلى الضفة الأخرى من المشهد العاطفي، يعيش كين، مهاجم منتخب «الأسود الثلاثة»، أجواء احتفالية، بعدما حصد، الإثنين الماضي، أرفع جائزة فردية في عالم كرة القدم، وهي الكرة الذهبية.

ووصف كين الأسبوع الذي عاشه بأنه «جنوني» بالنسبة إليه وإلى النادي.

وبات كين أول لاعب إنجليزي منذ مايكل أوين عام 2001، وخامس لاعب إنجليزي في التاريخ يتوّج بالكرة الذهبية، وسط دعوات لمنح قائد منتخب إنجلترا لقب فارس تقديرًا لإنجازه.

من جهته، أكد الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب دورتموند، أن فريقه، الذي واجه بدوره سلسلة من الإصابات الموسم الجاري، بات أقرب إلى مستوى منافسه البافاري، لكن التحدي الأبرز أمام بايرن سيكون في وضع كل هذه التطورات جانبًا، والتركيز على المواجهة المرتقبة بين الفريقين.