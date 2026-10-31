أمام ألافيس.. برشلونة يبحث عن استعادة الانتصارات

يستضيف فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، السبت، ألافيس في المرحلة الـ 11 من منافسات «لاليجا»، واضعًا نصب عينيه استعادة التوازن بعد الهزيمتين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي أوروبيًا، وريال مدريد، غريمه التقليدي محليًا.

وأوقف السقوط في دوري أبطال أوروبا في باريس والخسارة في كلاسيكو الدوري الإسباني، سلسلة الانتصارات التي حققها فريق الألماني هانزي فليك، وقبل هاتين المباراتين، كان برشلونة قد حقق الفوز في كافة مبارياته الموسم الجاري.

وباعتماده على الضغط العالي والدفاع المتقدم، عانى برشلونة الأكثر إرهاقًا من التحولات السريعة لفريقين يجيدان استغلال المساحات، والانطلاق خلف المدافعين.

ويستقبل برشلونة ألافيس فيما لا يزال خطه الدفاعي يعاني من الإصابات، إذ يواصل فليك افتقاد تشافي إسبارت وإريك جارسيا، الظهيرين، وكذلك الدنماركي أندرياس كريستنسن، قلب الدفاع، فيما يسابق المدافع الفرنسي جول كونديه الزمن للدخول إلى قائمة المباراة.

ويُعد خط الدفاع من أكثر الخطوط التي أجرى عليها فليك تعديلات منذ بداية الموسم.

وفي المقدمة، يواصل البرازيلي رافينيا الحصول على المزيد من الدقائق بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

واستأنف البرازيلي متصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد 13 هدفًا، بفارق هدفين عن الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، سجله التهديفي بهدف في مرمى فريق العاصمة.

وتُعد استعادة أفضل نسخة من رافينيا أمرًا أساسيًا لإعادة برشلونة إلى سكة الانتصارات، في ظل امتلاكه أيضًا الشاب لامين يامال.

ويتعين على الجناح الكاتالوني تجاوز خيبة الأمل الناتجة عن عدم فوزه بالكرة الذهبية، الإثنين الماضي، التي ذهبت إلى الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني.

ويحتل يامال المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري بثمانية أهداف، كما قدم ست تمريرات حاسمة.