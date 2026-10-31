أستون فيلا يُقاضي كاراجر

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي عن اتخاذه ​إجراءات قانونية ضد جيمي كاراجر، المحلل الرياضي، متهمه بإطلاق «إهانات غير مقبولة» ضد الفريق الأول لكرة القدم، وجماهيره.

وقال ناصف ساويرس، رئيس نادي أستون فيلا: «سيتخذ أستون فيلا إجراءات قانونية ضد جيمي كاراجر بسبب إهاناته غير المقبولة للنادي وجماهيره، لن ⁠يسمح أستون فيلا لأي شخص ‌بإيقاف صعودنا في ‌كرة القدم الإنجليزية والأوروبية».

ولم يذكر ​النادي الأساس القانوني ‌الذي سيستند إليه في اتخاذ الإجراءات.

وجاء رد أستون فيلا عقب تعليقات أدلى بها كاراجر في بودكاست «ستيك تو فوتبول»، حيث طلب من جماهير أستون فيلا أن يخرسوا، مضيفًا: «أستون ‌فيلا لن ‌يكون أبدًا مانشستر ​يونايتد».

وناقش ⁠كاراجر التوقعات التي ​تربط أوناي إيمري، مدرب ⁠أستون فيلا، بالانتقال إلى تدريب مانشستر يونايتد في حال سنحت الفرصة له.

وحاول كاراجر تهدئة الأمر، عبر منشور بثّه في حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا فيه إلى أنه كان يُمازح الجماهير، متابعًا: «كانت مزحة بعد الانتقادات التي وجهها لي مشجعو أستون فيلا بسبب قولي إن إيمري قد يرغب في الانضمام إلى مانشستر يونايتد، أتمنى أن تُظهر مقاطع الفيديو الساخرة هذه أني أشيد بإيمري وفيلا كما فعلت لأعوام، وأعبر عن مدى سعادتي بفوزهم بالدوري الأوروبي 2026 في إسطنبول».

وأكد المحلل الرياضي مجددًا أن تعليقاته تعكس تقديره الكبير للإسباني إيمري، وليس ​أوجه قصور ملحوظة ​في فيلا، مبينًا أنه يعده أحد أفضل المدربين في الدوري الإنجليزي الممتاز.