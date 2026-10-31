مزاد ضرية.. مبيعات مليونية و800 موقع

أنعش مزاد ضرية للإبل بنسخته التاسعة، الحراك الاقتصادي والسياحي في منطقة القصيم، عقب انطلاقته وسط استعدادات ميدانية مكثفة شُيّدت على مساحة تجاوزت 8 ملايين متر مربع.

وسجل المزاد الذي انطلق الخميس الماضي في أول يومين مبيعات تجاوزت 3.5 مليون ريال.

وشهدت الأيام الأولى حضورًا تخطى 10 آلاف زائر من مختلف مناطق السعودية ودول الخليج.

ويشتمل المهرجان على مقر للضيافة بمساحة 700 متر مربع، وساحة للعرض والحراج، ومسارات الحركة بإجمالي 12 ألف متر طولي.

ويشتمل المهرجان على 800 موقع للمخيمات، و200 عمود إنارة، ومواقع للجهات المشاركة والأسر المنتجة، إلى جانب مواقع لبيع الأعلاف والأسواق التجارية والمطاعم والخدمات المساندة.

وتتواصل المزادات طيلة فترة المهرجان، الذي يستمر 10 أيام، وسط توقعات بتصاعد صفقات البيع والشراء وتحقيق أرقام جديدة في حجم المبيعات وأعداد الزوار.