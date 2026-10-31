جمال الخيل العربية.. 18 ألف زائر و5 أبطال

شهدت منافسات اليوم الثالث من بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة، الجمعة، حضورًا تجاوز 18 ألف زائر، بمشاركة ملاك ومربين من داخل السعودية وخارجها.

وتضمنت المنافسات خمسة أشواط، شملت فئات الأمهار بعمر عامين وثلاثة أعوام، وفئات الفحول بعمر أربعة أعوام وما فوق.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: شوط أمهار أعمار عامين «ب» حقق «وطن الطريبيل» المركز الأول، للمالك ريان عبد الرحمن عبد الله الصقيل، وحلَّ «برهان صارم» للمالك سلطان حامد مستور الحارثي في المركز الثاني، وجاء «نوماس جمران» للمالك رائد عبد العزيز علي النملة ثالثًا، فيما حصل «مشهور العون» للمالك حمد عبد العزيز عبد الله سليم على المركز الرابع.

وفي شوط أمهار أعمار ثلاثة أعوام، نال «شهم العرب» للمالك علي محمد علي العلي المركز الأول، وجاء «سكاي سام» للمالك تركي عبد العزيز سليم في المركز الثاني، وحلَّ «بركان العرب» للمالك علي محمد علي العلي ثالثًا، فيما جاء «سراج الواحة» للمالك محمد عبد العزيز ناصر الرشيد في المركز الرابع.

وفي شوط فحول أعمار أربعة أعوام وما فوق «أ»، حقق «شكرا» للمالك حمد إبراهيم حمد آل عبد العزيز المركز الأول، وحصد «أزهر الباهية» للمالك عماد مطر محمد البلادي المركز الثاني، وجاء «حازم اليمين» للمالك أيمن حسن حمدي الرفاعي الجهني ثالثًا، فيما نال «محارب أم كي» للمالك محمد خالد محمد المحارب المركز الرابع.

أما شوط فحول أعمار أربعة أعوام وما فوق «ب»، فجاء «ع ج تاج» للمالك علي محمد علي العلي في المركز الأول، وحلَّ «إم إتش إس وسم» للمالك سعود عثمان الهاجري ثانيًا، وجاء «خالد السلام» للمالكين الأمير سلطان والأمير سلمان بن فيصل بن سلمان بن محمد في المركز الثالث، فيما حلَّ «سهيل الهادي» للمالك محمد عبد العزيز علي الرسيني رابعًا.

وفي شوط فحول أعمار أربعة أعوام وما فوق «ج»، انتزع «بريق السينان» للمالك فهد ماجد فهاد القحطاني المركز الأول، وجاء «سي إم أمادوس» للمالك فهد مطلق فهد خرصان في المركز الثاني، وحل «مشتبه الزبير» للمالك سفر عبد الرحمن محمد الشلوي ثالثًا، فيما حقق «ورد البراري» للمالك عبد الرحمن بدر عبد الرحمن الحميد المركز الرابع.

كما شهد معرض «خيرات حائل» المصاحب للبطولة إقبالًا كثيفًا من الزوار، الذين تجولوا في أجنحته المتنوعة، واطلعوا على ما تضمه من منتجات محلية وحرف يدوية ومستلزمات الخيل، في مشهد يعكس ثراء المنطقة وتنوع موروثها الإنتاجي والحرفي، ويسهم في إبراز منتجاتها المحلية وتعريف الزوار بالمقومات الاقتصادية والتراثية التي تزخر بها منطقة حائل.

وتأتي البطولة امتدادًا لما تشهده منطقة حائل من حراك في تنظيم الفعاليات الرياضية والتراثية والسياحية، بما يسهم في استقطاب الزوار، وإبراز مقومات المنطقة، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المصاحبة، وسط اهتمام متواصل برياضة الفروسية والخيل العربية الأصيلة.