افتتاح منتجع «جراند حياة» في البحر الأحمر

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية افتتاح منتجع «جراند حياة» في جزيرة «شورى» لتوسيع خيارات الضيافة في وجهة «البحر الأحمر»، مستحدثةً فيه أكبر مساحة مصممة خصيصًا للفعاليات.

ويضم المنتجع 430 غرفة وجناحًا وفيلا، ومجموعة واسعة من المطاعم والمرافق العائلية، إلى جانب أكثر من 2.400 متر مربع من المساحات المخصصة للفعاليات، تشمل قاعة احتفالات كبرى بمساحة 1.390 مترًا مربعًا، وقاعة احتفالات صغرى بمساحة 683 مترًا مربعًا، وقاعات للمؤتمرات، ومساحات خارجية، لتوفر بيئة متعددة الاستخدامات تناسب طيفًا واسعًا من المناسبات، من المؤتمرات والمعارض إلى حفلات الزفاف والاحتفالات.

وقال جون باجانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة البحر الأحمر الدولية: «لا يقتصر أثر منتجع جراند حياة البحر الأحمر على استقطاب علامة فندقية فاخرة ذات شهرة عالمية إلى الوجهة، بل يعزز قدرتنا على استضافة المؤتمرات الدولية واجتماعات الشركات والفعاليات الكبرى، ومواصلتنا استقبال الزوّار من مختلف أنحاء العالم، والعمل على تطوير البنية التحتية التي تلبي احتياجات مسافري الترفيه والأعمال على حدٍّ سواء، بما يؤكد مكانة السعودية وجهةً عالمية للسياحة والفعاليات».

ويقع المنتجع على مقربة من مرسى جزيرة «شورى»، ما يتيح لضيوفه الوصول بسهولة إلى مركز متنامٍ لليخوت يضم 159 مربطًا تستوعب يخوتًا يصل طولها إلى 125 مترًا، كما يمكنهم استكشاف خيارات التسوق والمطاعم في الجزيرة، ومنها مطعم ونادي الشاطئ «لا جيريت»، الذي يقدم تجربة طعام مستوحاة من الريفييرا الفرنسية، واستجمامًا على الواجهة البحرية.

ويشكّل افتتاح المنتجع خطوة جديدة في مسيرة «البحر الأحمر الدولية» لتطوير وجهة «البحر الأحمر»، التي تستقبل ضيوفها في مجموعة متنامية تضم 12 منتجعًا فاخرًا، وترسي في الوقت نفسه معيارًا جديدًا للسياحة المتجددة، وتوسيع قدرات الوجهة في الضيافة والترفيه والفعاليات، وسيسهم المنتجع في استقطاب شريحة أوسع من الزوّار، ودعم التنوع الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحقيق مستهدفات السعودية في نمو قطاع السياحة.