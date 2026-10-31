الاتحاد.. لوبي يعوض ريوس أمام العين الإماراتي

وضع الألماني ينس فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الاستعانة بخدمات لاعبه السنغالي ديون لوبي في القائمة الأساسية أمام العين الإماراتي على رأس الأولويات خلال مواجهة الطرفين ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة الإثنين على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر أن اللاعب السنغالي سيكون بديلًا لزميله الكولومبي ريتشارد ريوس، الذي تعرض للإصابة أمام أبها ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي، الجمعة.

وبيّن المصدر أن اللاعب الكولومبي أجرى فحوصات طبية فور وصول الفريق إلى جدة، بعد مباراة أبها، وينتظر ظهور نتائجها في وقت لاحق.

من جانبه، يبدأ الاتحاد، السبت، تحضيراته لمواجهة العين الإماراتي من خلال فرض تدريبات استرجاعية للاعبين الأساسيين أمام أبها، وتدريبات اعتيادية لبقية العناصر.

ويملك الاتحاد أربع نقاط في دوري أبطال آسيا للنخبة في المركز الثامن بعد التعادل في الجولة الأولى أمام الشمال القطري والخسارة في الجولة الثانية أمام شباب الأهلي الإماراتي والفوز في الجولة الثالثة أمام نيفتشي الأوزبكي.