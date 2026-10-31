كاريك يعيد قائد الشياطين إلى الأساسية

‬أعاد مايكل كاريك، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، الذي يتعرض لضغوط شديدة، البرتغالي برونو فرنانديز، قائد ​«الشياطين»، للتشكيلة الأساسية أمام مضيفه تشيلسي في الدوري الممتاز على ملعب «ستامفورد بريدج» السبت، بعد أن استبعده من القائمة الرئيسة في الجولة الماضية.

وخسر مانشستر ‌يونايتد 3ـ0 ​على ‌أرضه ⁠أمام ​بورنموث في ⁠الدوري الإنجليزي، الأحد الماضي، في غياب فرنانديز، الذي تم استبعاده بعد أن انتقد طريقة لعب الفريق عقب الهزيمة 4ـ1 على ملعب كومو ⁠في دوري أبطال أوروبا.

ويبتعد مانشستر ‌يونايتد ‌بفارق نقطة واحدة عن ​منطقة الهبوط، بعد سلسلة من النتائج السيئة الموسم الجاري، تحت قيادة كاريك، لاعب الوسط السابق.

ويسعى تشيلسي إلى تحقيق نتيجة ترفع معنوياته بعد ‌خسارته 2ـ0 على أرضه أمام توتنام هوتسبير، غريمه اللندني، ⁠في ⁠الدوري، السبت الماضي، وهزيمته أمام ليفربول بركلات الترجيح في الدور الرابع من كأس الرابطة، الأربعاء الماضي.

من جهته، وضع تشابي ألونسو، مدرب تشيلسي، إستيفاو، صاحب الـ19 عامًا، في التشكيلة الأساسية، عقب انتقادات من الجماهير بأن الجناح البرازيلي لم ​يستغل ​بالشكل الكافي، ووسط توقعات إعلامية بأنه قد يسعى للرحيل.