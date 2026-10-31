كوماتسو ينفي مطالبات بيرمان

نفى أياو كوماتسو، مدير فريق هاس للفورمولا 1، المزاعم الرامية إلى أن المطالب المالية المرتفعة لأوليفر بيرمان وراء عدم إتمام تمديد عقده للموسم المقبل.

وخلال حديثه على هامش جائزة المكسيك الكبرى، شن كوماتسو هجومًا على هذه التقارير الصحافية، موضحًا أن الأنباء التي أشارت إلى أن السائق البريطاني، البالغ 21 عامًا، يطلب راتبًا مرتفعًا غير صحيحة.

وعندما سُئل عن التقارير، التي تحدثت عن مطالبة بيرمان بالحصول على 6 ملايين يورو، قال كوماتسو: «لا أعلم إطلاقًا من أين جاء هذا الرقم. بصراحة، واجهت هذا النوع من الأمور أحيانًا الموسم الجاري أيضًا، يقول الناس إنه لا يوجد دخان من دون نار، لكن الحقيقة أن بعض الأشخاص يختلقون القصة ببساطة، لا أعرف من أطلق رقم الستة ملايين يورو هذا، وليس لدي أيّ تعليق عليه لأنه لا يمت للحقيقة بصلة».

وأكد كوماتسو على أن الفريق وبيرمان يرغبان معًا في مواصلة التعاون الموسم المقبل، لكنه رفض الكشف عن الأسباب التي تؤخر الإعلان الرسمي عن الاتفاق.

واتهم كوماتسو مروجي هذه الرواية باختلاقها من أجل تحقيق مشاهدات وزيادة التفاعل.

ويقدم بيرمان موسمًا قويًا، فيما أعلن الفريق الأمريكي أن الفرنسي إستيبان أوكون، زميله، سيُستبدل بالبرازيلي رافايل كامارا، بدءًا من الموسم المقبل.