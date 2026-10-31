اصطدام يؤخر فيرستابن ولاوسون

تلقى الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق رد بُل، والنيوزيلندي وليام لاوسون، سائق ريسنج بولز، عقوبة التراجع مركزًا واحدًا عند الانطلاق، بعد اصطدامهما على ​الحلبة خلال حصة التجارب الثانية، ضمن سباق جائزة مكسيكو سيتي الكبرى في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وأوضح مراقبو السباق في ‌بيان صحافي أنهم قرروا ‌تشديد العقوبة من التحذير الرسمي المعتاد ​إلى ‌تخفيض ⁠مركز ​الانطلاق، لأنهم ⁠حذروا مديري الفريقين بوقت سابق في ضوء حوادث مماثلة وقعت العام الجاري بين السائقين خلال حصص التجارب.

وتنافس السائقان وكلاهما متعاقد مع شركة رد بُل، التي تمتلك الفريقين، جنبًا إلى جنب بعد مرور 13 دقيقة على بدء الحصة، إذ اندفع فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، من الجهة ⁠الداخلية ناحية سيارى لاوسون عند المنعطف 12. ‌

وحافظ السائق النيوزيلندي على موقعه خلال ‌المنعطف 13 قبل أن يصطدمان، إذ أدى الحادث ​إلى تناثر الحطام على ‌طول الحلبة، ما توجب توقف الحصة لإزالة الحطام.

وأشار مراقبو السباق إلى توقيع نقطة جزاء على السائقين بعد اصطدام سيارتيهما ببعضهما بعضًا، إضافة إلى استماعهم إلى أقوال المتسابقين، اللذين أقروا بأن ما حدث كان غير ضروري، وليس مناسبًا.