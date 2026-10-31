جائزة ماليزيا الكبرى.. ماركيز يُعزز الصدارة

عزّز الإسباني مارك ماركيز، سائق فريق دوكاتي، صدارته لترتيب بطولة العالم للدراجات النارية «موتو جي بي»، بعدما حل ثانيًا في سباق السرعة، في جائزة ماليزيا الكبرى، السبت، خلف مواطنه بيدرو أكوستا، في حين غاب خورخي مارتين، منافسه على اللقب، بسبب الإصابة.

وكشف ماركيز عن عدم استمتاعه بالسباق، على الرغم من وضعه المريح نسبيًا في صراع اللقب مع مارتين، قائلًا: «لم أستمتع إطلاقًا، اليوم كان عملًا حقيقيًا، وفعلنا ما كان يجب علينا، إنها حلبة عانيت فيها كثيرًا في بعض الأعوام، لكننا ندير الأمور بشكل جيد، سأكون في قمة التركيز الأحد».

وقطع أكوستا خط النهاية بزمن قدره 20 دقيقة و04.098 ثانية، متقدمًا بفارق 0.578 ثانية على ماركيز، الذي جاء ثانيًا.

ونجح الإيطالي ماركو بيتزيكي في انتزاع المركز الثالث بعد منافسة قوية في المراحل الأخيرة على حلبة سيبانج.

ووسع ماركيز، بطل العالم سبع مرات، الفارق إلى 19 نقطة عن مارتين أقرب مطارديه، الذي انسحب من المنافسات صباح الأحد، بعدما فشل في التعافي من كسر في المعصم.

ونجا ماركيز من لحظة خطيرة في بداية السباق عندما كاد يصطدم بالياباني آي أوجورا، عند أحد المنعطفات الحادة.

وشكل انسحاب مارتين المبكر من جولة سيبانج ضربة قوية لآماله في المنافسة على اللقب، مع تبقي ثلاثة سباقات فقط بعد هذه الجولة.

ومن المقرر أن يُنظم السباق الرئيس لجائزة ماليزيا الكبرى، الأحد.